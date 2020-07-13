Мужчина утонул на неофициальном пляже после предупреждения спасателей в Карабалыкском районе

Несчастный случай произошел 11 июля, около 17.00, на реке Тогузак, в 2 км от районного центра. За несколько часов до происшествия 25-летний мужчина выслушал инструктаж местных спасателей и полицейских, патрулирующих дикие пляжи.

- В 20.35 водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС в пяти метрах от берега обнаружили и извлекли тело мужчины из воды, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Как раз на том месте, где за несколько часов до трагедии провели инструктаж местные спасатели и полицейские.

По сообщению ДЧС, спасатели побывали на этом пляже примерно в 15.43. Они поговорили с отдыхающими, напомнили правила безопасного поведения на воде, а также о том, что на территории области действует локдаун, поэтому, несмотря на жаркую погоду, находиться на пляже запрещено.

В ведомости о получении памяток по правилам поведения на воде - росписи 25 человек. Среди них - роспись и фамилия утонувшего.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО