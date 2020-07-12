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§ NG.kz
ВОЗ: Вспышка пневмонии в Казахстане, скорее всего, является Covid-19
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В организации считают, что это случаи Covid-19, которые были неверно диагностированы. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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§ Тот самый
Re: ВОЗ: Вспышка пневмонии в Казахстане, скорее всего, является...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вспышка пневмонии в Казахстане находится на контроле ВОЗ


Ага. А ВОЗ и ныне там.
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§ denfostr
Re: ВОЗ: Вспышка пневмонии в Казахстане, скорее всего, является...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 13.07.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего,кто-то из него издит.
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