ВОЗ: Вспышка пневмонии в Казахстане, скорее всего, является Covid-19
informburo.kz
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала информацию о вспышке пневмонии в Казахстане, сообщает informburo.kz.
Майкл Райан /Фото AFP
В организации считают, что это случаи Covid-19, которые были неверно диагностированы. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"В последние семь дней мы работаем с властями Казахстана и проверяем качество тестов, чтобы убедиться, что результаты не были ложноотрицательными <...> Это возможно главная причина того, что многие случаи пневмонии, которые могли бы быть Covid-19, не были правильно диагностированы", – сказал Майкл Райан во время брифинга.
Он отметил, что вспышка пневмонии в Казахстане находится на контроле ВОЗ.
На этой неделе посольство Китая в Казахстане на сайте разместило предупреждение для своих граждан, находящихся в РК, о неизвестной пневмонии. В сообщении отмечалась, что смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной инфекции.
В Минздраве РК заявили, что информация о неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус, не соответствует действительности.
"ВОЗ ввёл в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учёта пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически (например, симптом "матового стекла" поражённых лёгких), но лабораторно не подтверждён. Казахстан ведёт учёт и мониторинг такого рода пневмонии, что позволяет своевременно принимать решения, направленные на стабилизацию заболеваемости", – прокомментировали в Министерстве здравоохранения.
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