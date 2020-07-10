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ACROS:
Что то я не видел и не читал про ваши - митинги, акции, одиночные пикеты в защиту зелёных насаждении против разрушительных бульдозеров, так иногда - слабенькие елейные посты в стиле щенячьих повизгивании и тявкании в критично-настроенной газете к властям, не более того.
Обвинять yudjinА в "позёрстве ради имиджа - "а ля эрзац - борца за природу"?
Верх несправедливости!!!
Он искренне болеет за дело, к которому неравнодушен
"... митинги, акции, одиночные пикеты"?
Юджин, хватит использовать только СМИ!
Создайте ПАРТИЮ, бросьте работу, семью пусть кормит жена, а сами займитесь организацией митингов, акций или стойте одиноко в пикете!
А то ACROS, широко известный в народе своими акциями и одиночными пикетами, усомнился в "реальности" Ваших попыток воздействия на чиновников!