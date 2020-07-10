Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

Фото:akorda.kz

"Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС (Фонд социального медицинского страхования. - Прим.) и "СК-Фармация" уволить, или есть необходимость провести следствие", - цитирует пресс-служба Акорды Токаева.

Токаев высказался о проблемах, возникающих с лекарствами в стране.

"Необходимо решить вопрос обеспечения "СК-Фармация" квалифицированными специалистами. Пришло время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. Сколько еще времени мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша честь?" - заявил Токаев.

Президент заявил, что, если ситуация не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится за две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе", - привел слова Президента Twitter Акорды (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).

Токаев заявил, что никто не слушал мнение главного санитарного врача.

"Не хватало профессиональных навыков и организационной работы. В результате мы получаем гуманитарную помощь и благодарим иностранных экспертов за их советы", - отметил Глава государства (перевод Tengrinews.kz с государственного языка).

Токаев потребовал от руководителей государственных органов не бегать от ответственности и не заниматься бюрократией.

"В это трудное время следует сосредоточиться на нарушениях, наносящих реальный ущерб бюджету, экономике и безопасности граждан. Нужна работа по предупреждению нарушений. Реалии текущего момента требуют четких решений и действий и от правоохранительных органов.

Прошу правительство в 5-дневный срок подготовить правовой алгоритм принятия оперативных решений в части борьбы с пандемией и ее последствиями. Такого рода решения должны приниматься и реализоваться в срок в течение суток, максимум двух", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент отметил, что стандартный процедурный порядок рассчитан на спокойное время.

"Сейчас мы находимся на войне. Поэтому от каждого руководителя требуется максимальная эффективность в решении оперативных вопросов и поручений. Не стоит бегать от ответственности и заниматься бюрократией.Борьба с пандемией требует напряжения всех сил, инициативности, принятия на себя ответственности, лидерства. В рамках режима ЧП оперативно принятые решения по упрощению бюрократических процедур в сферах бюджетирования, госзакупок дали свой результат", - сказал Токаев.

Токаев заявил, что выговоров заслуживают все акимы и ряд министров. Он предупредил чиновников, что летних отпусков у них не будет.

"Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров. Но мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью", - заявил Президент.

Также Президент высказался о новых кадрах "для выполнения новых задач".

"Новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных", - заявил он и добавил:

"Теперь задумайтесь, соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут решение в пользу государства".

"Половина лета прошла. Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как "отпуск", "отдых" и так далее", - цитирует Токаева официальный Twitter Акорды.

Токаев рассказал об уязвимости казахстанской экономики.

"Для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера нашей экономики. Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами. Распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы у нас нет права. Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология. Другими словами, мы должны повернуть экономику лицом к народу", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент отметил, что кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям.

"Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления", - добавил Глава государства.

Токаев усомнился в готовности Министерства образования и науки к началу учебного года.

"1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети - очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году?" - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Президент указал, что переход к дистанционному обучению показал: существуют значительные проблемы с качеством инфраструктуры и Интернета.

"Более 20 процентов учителей не смогли эффективно дистанционно преподавать, потому что у них дома не было полноценного Интернета и компьютера", - сказал Токаев.

Также он поручил ввести в школах предмет - экологическое образование детей.

"Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства. Слова Президента цитирует пресс-служба Акорды.