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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧТОБЫ ПРИСОСКА НЕ ОТВАЛИВАЛАСЬ ОТ СТЕКЛА АВТО
Некоторые гаджеты крепятся к автостеклу присосками.Иногда с рычажком для усиления эффекта.Но любая присоска со временем становится жестче и не выдерживает вес прикрепленного предмета.
Есть несколько способов улучшения крепления присосок.
- Проверьте чистоту стекла со стороны присоски.Грязное стекло пропускает воздух через микротрещины.
- Перед приклеиванием обработайте присоску силиконовой смазкой, но не основе керосина или WD. Можно использовать (в небольшом количестве)прозрачный сантехнический силикон.
- Попробуйте намазать присоску густым хозяйственным мылом. Держит как клеем.
- Натрите присоску любым сладким газированным напитком. Сахарный сироп тоже держит как клей.
- Возьмите пару зубчиков чеснока, разрежьте их вдоль и натрите выделившимся соком рабочую поверхность присоски. Клейковина,входящая в состав сока, будет держать "мертвой хваткой", снять присоску также не будет проблем.

Не используйте на присосках моторное масло - это агрессивная среда убьет вашу присоску. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.07.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЫЛИТЬ ВОДУ ИЗ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
Сейчас в моде натяжные потолки. Но иногда случаются моменты, когда соседи сверху вас затапливают и вода собирается на потолке, образуя такой сталактит.


Убрать воду можно через технологические отверстия для люстры или точечного светильника, а также частичного демонтажа потолка с багета (метал.конструкция,крепящая потолок). Расскажу о уборке через отверстие. Один вы не справитесь.Нужно несколько человек в помощь.
Вначале отключите воду или весь стояк, а также электричество. Запаситесь ведрами и емкостями для воды. Закройте мебель и вынесите электроприборы из комнаты. Затем снимите люстру или светильник, ближайший к воде. Пальцами возьмитесь за кольцо отверстия с двух сторон и оттягивайте потолок вниз.Если вы будете тянуть кольцо за один край,то можете его вырвать.


Оттягивайте ниже водной поверхности,пока из отверстия не пойдет вода. Не бойтесь, материал потолка не порвется, если вы не порвете его чем-нибудь. В это время помощники руками сгоняют воду к отверстию и заполняют ведра.


Мне больше нравится способ, когда через оттянутое отверстие вводится шланг и через него откачивается вода.

После слива воды нужно дать потолку время,чтобы он принял прежний вид и высох в течение 2-7 дней. Сушить только естественным путем. Если оставить сырыми места,то может появиться грибок.

Нельзя делать ни в коем случае:
- Проколы потолка. Иначе под тяжестью воды он порвется и вся масса воды окажется у вас в квартире и вы, в свою очередь,зальете нижнего соседа. Кстати, ошибка оценки количества воды - наиболее частая в таких случаях.
- Нельзя сгонять воду к отверстию какими-нибудь приспособлениями. Рискуете чем-нибудь острым порвать потолок.
- Нельзя при сушке пользоваться бытовым феном. От этого потолок загрубеет и сморщится.

При частичном демонтаже потолка рядом с багетом воду сливать аналогично. Удачи!
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ЧТОБЫ ПРИСОСКА НЕ ОТВАЛИВАЛАСЬ


дома к кафелю я вазелином смазываю.
несильно так. держит.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.07.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дома к кафелю я вазелином смазываю. несильно так. держит.

Да, это тоже простой способ. Мало используется, поэтому не стал об этом писать.
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§ electro
Советы на каждый день
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.07.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрею Анатоличу просьба: удаляйте, пожалуйста, комментарии, которые не несут полезной информации.
Всё-таки полезная тема.
Спасибо.
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