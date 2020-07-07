Козлов я Советы на каждый день #92





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1505

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:59 ВЫЛИТЬ ВОДУ ИЗ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Сейчас в моде натяжные потолки. Но иногда случаются моменты, когда соседи сверху вас затапливают и вода собирается на потолке, образуя такой сталактит.





Убрать воду можно через технологические отверстия для люстры или точечного светильника, а также частичного демонтажа потолка с багета (метал.конструкция,крепящая потолок). Расскажу о уборке через отверстие. Один вы не справитесь.Нужно несколько человек в помощь.

Вначале отключите воду или весь стояк, а также электричество. Запаситесь ведрами и емкостями для воды. Закройте мебель и вынесите электроприборы из комнаты. Затем снимите люстру или светильник, ближайший к воде. Пальцами возьмитесь за кольцо отверстия с двух сторон и оттягивайте потолок вниз.Если вы будете тянуть кольцо за один край,то можете его вырвать.





Оттягивайте ниже водной поверхности,пока из отверстия не пойдет вода. Не бойтесь, материал потолка не порвется, если вы не порвете его чем-нибудь. В это время помощники руками сгоняют воду к отверстию и заполняют ведра.





Мне больше нравится способ, когда через оттянутое отверстие вводится шланг и через него откачивается вода.



После слива воды нужно дать потолку время,чтобы он принял прежний вид и высох в течение 2-7 дней. Сушить только естественным путем. Если оставить сырыми места,то может появиться грибок.



Нельзя делать ни в коем случае:

- Проколы потолка. Иначе под тяжестью воды он порвется и вся масса воды окажется у вас в квартире и вы, в свою очередь,зальете нижнего соседа. Кстати, ошибка оценки количества воды - наиболее частая в таких случаях.

- Нельзя сгонять воду к отверстию какими-нибудь приспособлениями. Рискуете чем-нибудь острым порвать потолок.

- Нельзя при сушке пользоваться бытовым феном. От этого потолок загрубеет и сморщится.



При частичном демонтаже потолка рядом с багетом воду сливать аналогично. Удачи!