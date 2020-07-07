Цитата: abaika95:

Спорное решение, так и так в обед мало кто едет чтобы была угроза заражения,если только обусловлено тем что все освободившиеся машины на линию выставят в часы пик то ещё можно понять

В смысле освободившиеся? Кол-во автобусов одинаково на линии ходит, что утром, что днем. Откуда взять лишние автобусы автопаркам? Если их есть условно 10 шт на линии, то они и в час пик 10 ходят и в обед тоже.

Цитата: abaika95:

А дольше мало какие кафе работали,только рестораны уже

да прям, забегаловки всегда начинают заполнятся только часам к 8ми.