Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8 июля?

Поправки в предыдущее Постановление от 4 июля подписал заместитель главного государственного санитарного врача региона Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

Фото Ксении РЕБИК

Общественный транспорт с завтрашнего числа будет ходить по 4 часа утром и вечером: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00

Впервые за время карантина запретили прокат детских машинок и велосипедов.

Непродовольственные магазины площадью менее 500 кв. м с 8 июля будут работать с ограничением по времени: с 10.00 до 17.00.

Работу пунктов общественного питания также ограничили: с 10.00 до 21.00.

Кроме того, в пункт 9 внесли уточнение: помимо парикмахерских, салонов красоты и тренажерных залов и т. д., массажные салоны и солярии теперь также под запретом.