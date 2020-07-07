Какие новые ограничения вводятся в Костанайской области с 8 июля?
Поправки в предыдущее Постановление от 4 июля подписал заместитель главного государственного санитарного врача региона Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
Фото Ксении РЕБИК
Общественный транспорт с завтрашнего числа будет ходить по 4 часа утром и вечером: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00
Впервые за время карантина запретили прокат детских машинок и велосипедов.
Непродовольственные магазины площадью менее 500 кв. м с 8 июля будут работать с ограничением по времени: с 10.00 до 17.00.
Работу пунктов общественного питания также ограничили: с 10.00 до 21.00.
Кроме того, в пункт 9 внесли уточнение: помимо парикмахерских, салонов красоты и тренажерных залов и т. д., массажные салоны и солярии теперь также под запретом.
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