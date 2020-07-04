Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?

С 00.00 часов 5 июля в Костанайской области вступает в силу новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача региона Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Сегодня на онлайн-брифинге он объяснил, какие ограничения ждут костанайцев.

- В первую очередь, запрещается автоперевозки между городами и районами, - объяснил Севостьянов. - Общественный транспорт внутри городов будет передвигаться с 7.00 до 19.30 - это время последнего выхода на маршрут. Это касается и дачных маршрутов. В связи с чем мы рекомендуем председателям садовых обществ пересмотреть графики поливов и перенести их на более ранний срок.

Все крытые продуктовые и непродовольственные рынки будут закрыты. Разрешено работать только торговым рядам, расположенным на улице - с 9.00 до 16.00.

Все летники и террасы общепита могут работать, кафе и рестораны - тоже, но обязательное условие - посещения не более 30 человек и без проведения массовых мероприятий. Массовые мероприятия запрещено устраивать даже дома.

Базы отдыха будут работать с условием проживания в домиках и гостиницах не более 50% туристов от общего количества заполняемости.

ЦОНы будут работать с 9.00 до 16.00, колл-центры - с 9.00 до 17.00. В Костанае посещать ЦОНы можно только по предварительной записи.

Посещать парки и скверы можно группами не более 3-х человек, пляжи будут закрыты.

- Ношение масок на улице рекомендовано, при посещении аптек и магазинов - обязательно, - отметил Севостьянов. - Постановление вступает в силу с 5 июля до 19 июля.

На вопрос корреспондента "НГ", сколько тестов на определение коронавируса есть в наличии в нашей области, Севостьянлв коротко ответил, что "это не по теме брифинга".