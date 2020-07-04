Цитата: Добринцофф:

и вы видимо то же один из них

Нет. Я слишком ленив для дач и огородов. Просто я с большим уважением отношусь к людям, которые вместо соц.сетей, инстаграмчиков и прочих рассадников психиатрических заболеваний, делают что-либо реальное и полезное своими руками. Пусть это будет дача, пусть макраме или изготовление мыла в домашних условиях не важно.