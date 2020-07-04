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≡ Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 00.00 часов 5 июля в Костанайской области вступает в силу новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача региона Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Сегодня на онлайн-брифинге он объяснил, какие ограничения ждут костанайцев.
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§ alex_60
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8779
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это, наверное, волчьи, ягоды.

Да нет вроде, вишня,на фото, посмотрел ещё раз.

[Исправлено: alex_60, 06.07.2020 - 20:17]
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§ Butch
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 06.07.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и вы видимо то же один из них

Нет. Я слишком ленив для дач и огородов. Просто я с большим уважением отношусь к людям, которые вместо соц.сетей, инстаграмчиков и прочих рассадников психиатрических заболеваний, делают что-либо реальное и полезное своими руками. Пусть это будет дача, пусть макраме или изготовление мыла в домашних условиях не важно.
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