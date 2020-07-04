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≡ Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили, что в больнице нет средств защиты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили, что в больнице нет средств защиты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько врачей Костанайской городской больницы, в которой недавно открыли провизорный стационар, отказались выйти на работу. Они заявили, что в медучреждении не предоставили им средства защиты.
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§ drakon
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, невероятно, но факт... :lol:
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§ 5555
Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили, что в больнице нет средств защиты
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 04.07.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дела будут переданы на рассмотрение в правоохранительные органы
Интересно, по какой статье будут пытаться наказать врачей? "За нарушение канонов???". По-моему, они как раз выполняли инструкции ТБ для врачей. Если строителю не выдают каску, ему запрещено работать на стройке. И соотвественно он может на законном основании отказаться от выполнения работ на стройплощадке. По аналогии: вся больница (в режиме инфекционной) это таже строй площадка, и если вы хотите чтобы там работали, то нужно выдавать нормальные "каски", а не шапочки из бумаги.

[Исправлено: 5555, 04.07.2020 - 11:36]
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§ Йцукен
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Йцукен


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Сообщений: 50
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же поскуда какая, этот главный врач, то есть врачам нужно было варежку заткнуть чтобы он по голове не получил. А самим работать не взирая на то что они подвергают свою и жизнь своих близких опасности. На него самого надо уголовное дело завести по статье халатность.
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§ Йцукен
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Йцукен


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Сообщений: 50
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Интеремно по какой статье будут пытаться наказать врачей?

За разглашение коммерческой тайны, возможно.
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§ drakon
Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили, что в больнице нет средств защиты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, врачей, в тюрьму.
Там тоже врачи, нужны... :lol:
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§ пешеход
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
пешеход


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Сообщений: 150
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 04.07.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот пускай контролирующие органы и займутся есть ли в больнице средства защиты, костюмы, маски, перчатки или может деньги для приобретения выделили, а главврач либо не спешит их тратить, чтоб себе в карман потом прибрать, либо закупили, но не выдают, типа спасение утопающих дело рук самих утопающих, пусть за свой счёт медики все покупают. А может все на бумаге только выделили...
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§ Сыкымы
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Сыкымы


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Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство

Вроде не в армии и не на "зоне"... Или главврач-мырза баем себя возомнил? Типа, рабы сбежали - подам в розыск? По ходу, чёт попутал. Видимо, начальничком медобеспечения где-то служил в погонах, профдеформация проявляется на "гражданке"... 8-) ;-) :-o
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§ Йцукен
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Вот пускай контролирующие органы и займутся есть ли в больнице средства защиты, костюмы, маски, перчатки или может деньги для приобретения выделили, а главврач либо не спешит их тратить, чтоб себе в карман потом прибрать, либо закупили, но не выдают, типа спасение утопающих дело рук самих утопающих, пусть за свой счёт медики все покупают. А может все на бумаге только выделили...

Я думаю на такой случай у них лежит определенный запас который нельзя использовать, на крайняк за свои купит чтобы не присесть.
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§ Николаич I
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Николаич I


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Сообщений: 54
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 04.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно врачи поступили! Хоть кто-то во всеуслышание заявил о ситуации в мед.учреждениях со средствами защиты и антисептиками. Коронавирус не используют для отмывания денег и собственного обогащения только ленивые. Выделяют огромные суммы на средства защиты и дезинфекции, а на деле медики этого всего не видят, работают на свой страх и риск, пока кто-то набивает карманы казёнными деньгами.
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§ abaika95
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Правильно врачи поступили! Хоть кто-то во всеуслышание заявил о ситуации в мед.учреждениях со средствами защиты и антисептиками. Коронавирус не используют для отмывания денег и собственного обогащения только ленивые./




А как же все разговоры о коррупционных бессовестных врачах которые за каждым больным бегали с просьбой подписать что больной болеет от ковид-19?)) 300 тысяч предлагали) трупы не отдавали и записывали их как умерших от вируса, это те же врачи или уже другие?
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§ Сыкымы
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как же все разговоры о коррупционных бессовестных врачах которые за каждым больным бегали с просьбой подписать что больной болеет от ковид-19?)) 300 тысяч предлагали) трупы не отдавали и записывали их как умерших от вируса

Да-да, это делается для того, чтобы получить компенсацию за работу с коронавирусными больными. :lol: :lol: :lol:
Знакомая дамочка встретилась на улице. Тоже подобную бредятину несла. С конкретной локализацией в Житикаре. Типа: "Я не верю в коронавирус, это всё врачи придумали и те, кто наверху, чтоб свои карманы набить...".
После спрашиваю у неё:
- В "корону" не веришь, врачи и всё такое, а в чипирование веришь?
- О дааа, они уже начали...
-Это как?
- Да вот, давеча ездила в Алматы (до объявления ЧП), побывала на Медео, Чимбулаке... так мне Гугл в конце месяца письмо прислал с инфографикой моих передвижений. "Контора" следит за всеми нами, ещё и чипирование придумали...
- Так ведь Гугл "конторе" не подчиняется...
- Да все они там повязаны...
- А не пробовала геолокацию в смартфоне отключить, свои фотки в "инсту" НЕ выкладывать, пользоваться "кнопочным" телефоном, если уж так переживаешь за секретность своих передвижений?
- Ты чё, дурак? Где Инста и где Гугл??? Какая между ними связь??? Просто уже за нами следят повсеместно...
- ..... (просто офигеваю)
- А где ты такие "достоверные" сведения черпаешь про "корону" и "чипирование"?
- Ты чё, совсем отсталый? В Ютубе, конечно же, там брехню не показывают...
- ....................
Дамочка работает бухгалтером в частной фирме. Писец.
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§ Ksy
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Ksy


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 27.06.20
Отправлено: 04.07.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно все сделали. В Алматы врачи не возмутились и позаражались. В итоге их же виновными и сделали! Я б еще проверила по какой цене закупались защитные костюмы и цены на рынке. И какая разница интересно будет. А главный врач пусть сам надевает такой костюм и идет к ковидным больным. Раз он так возмущен.
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§ Kairat stayer
Re: Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили,...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1999
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.07.20 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ: В областном управлении здравоохранения сказали, что городской больнице выдали более 2000 одноразовых костюмов и 520 многоразовых.

Разберутся конечно, мы не владеем всей полной информацией, отдельными нюансами. Были ли действительно в момент снятия видео сюжета вышеуказанные 2000 одноразовых костюмов и 520 многоразовых. От рациональной организации рабочих мест, выдачи СИЗ и их должной обработки после применения, в данном случае очков, многоразовых костюмов многое зависит.

Судя по видео сюжету, на мой взгляд нагрузка на врачей большая, отмечено в смену заступают 2 врача на 250 помещённых в провизорный центр заражённых лиц.

По сюжету хранение одноразовых костюмов желает лучшего, беспорядочно лежать на полках шкафа. Если они одноразовые, тогда обычно хорошего качества упаковываются в отдельные пакеты. Средства индивидуальной защиты лучше хранить в специально предназначенных местах и выдачу на мой взгляд должны осуществлять ответственные лица, которым данная функция вменена в обязанности. Возможно так и сделано. По многоразовым костюмам скорее всего определена их последующая дезинфекция после использования, обработки, кипячение, глаженье и.т.д.

Понятно, что одноразовые костюмы после смены должны помешаться в специальный контейнер и не должны повторно использоваться. В данном случае, скорее всего отходы класса Б. При этом, к отходам, в зависимости от их класса, предъявляются различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию.

Лао Цзы — древнекитайский философ, в своё время в VI-V веках до нашей эры говорил: Наводить порядок надо тогда, когда ещё нет смуты. Как отметил выше, думаю правоохранительные органы совместно с заинтересованными ведомствами разберутся и надеюсь, что последние организуют на должном уровне работу провизорного центра, с учётом выявленных недостатков и упущении.
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