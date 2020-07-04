Цитата: abaika95:

А как же все разговоры о коррупционных бессовестных врачах которые за каждым больным бегали с просьбой подписать что больной болеет от ковид-19?)) 300 тысяч предлагали) трупы не отдавали и записывали их как умерших от вируса

Да-да, это делается для того, чтобы получить компенсацию за работу с коронавирусными больными.

Знакомая дамочка встретилась на улице. Тоже подобную бредятину несла. С конкретной локализацией в Житикаре. Типа: "Я не верю в коронавирус, это всё врачи придумали и те, кто наверху, чтоб свои карманы набить...".

После спрашиваю у неё:

- В "корону" не веришь, врачи и всё такое, а в чипирование веришь?

- О дааа, они уже начали...

-Это как?

- Да вот, давеча ездила в Алматы (до объявления ЧП), побывала на Медео, Чимбулаке... так мне Гугл в конце месяца письмо прислал с инфографикой моих передвижений. "Контора" следит за всеми нами, ещё и чипирование придумали...

- Так ведь Гугл "конторе" не подчиняется...

- Да все они там повязаны...

- А не пробовала геолокацию в смартфоне отключить, свои фотки в "инсту" НЕ выкладывать, пользоваться "кнопочным" телефоном, если уж так переживаешь за секретность своих передвижений?

- Ты чё, дурак? Где Инста и где Гугл??? Какая между ними связь??? Просто уже за нами следят повсеместно...

- ..... (просто офигеваю)

- А где ты такие "достоверные" сведения черпаешь про "корону" и "чипирование"?

- Ты чё, совсем отсталый? В Ютубе, конечно же, там брехню не показывают...

- ....................

Дамочка работает бухгалтером в частной фирме. Писец.