Врачи в Костанае самовольно покинули дежурство. Они заявили, что в больнице нет средств защиты

Главврач Костанайской больницы передал информацию о врачах в правоохранительные органы, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Несколько врачей Костанайской городской больницы, в которой недавно открыли провизорный стационар, отказались выйти на работу. Они заявили, что в медучреждении не предоставили им средства защиты, сообщает "31 канал".

"Обнаружил отсутствие средств индивидуальной защиты либо они полностью недоукомплектованы. Одноразовые костюмы были чем-то обработаны, может, прожаренные, может, антисептиком и выданы сотрудникам", – рассказывает врач Костанайской городской больницы Роман Лавриненко.

Видео о том, в каких условиях им приходится работать в провизорном центре, врачи опубликовали в социальной сети.

В областном управлении здравоохранения сказали, что городской больнице выдали более 2000 одноразовых костюмов и 520 многоразовых.

Главврач больницы поведение коллег считает неэтичным. Он заявил, что врачи самовольно покинули дежурство и оставили пациентов без помощи.

"Они незаконно проводили видео- и фотосъёмку с комментариями, записали и скинули в чаты служебную информацию, нарушив тем самым все каноны и медицинские в том числе. Дела будут переданы на рассмотрение в правоохранительные органы", – заявил главврач Женисбек Бапанов.