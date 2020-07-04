Цитата: Vit:

Несколько месяцев назад из египтов прилетали девочки и мальчики. У них не было не темпа, не других симптомов и их ложили сразу в больницы с короной Щас приносишь мешок симптомов и лечишся дома не известно от чего.

Ага, а ещё подъезды закрывали - чудные...

Сестра заболела, ни тестов ей ни каких, ни особого лечения кроме, как от ОРВИ, в общем без паники сейчас. Муж её сдал тест за 6 тыс., оказалось была "корона" у него (антитела обнаружили), но безсимптомно. Судя по всему у сестры тоже "корона". Сейчас моя жена болеет, врача вызвали, послушала, сатурацию измерила и всё. Тест не положен, т.к. нет подозрения на пневмонию. Был бы тест тыс. 2, сделал бы на всякий случай. В общем система настроена лишь на пневмонию, хотя это только частое осложнение от "короны" и не означает, что другие больные с симптомами ОРВИ не "коронованы".



[Исправлено: KOS77, 04.07.2020 - 17:37]