Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"

В министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о платных бригадах скорой помощи, передает Today.kz. По данным ведомства, мобильные бригады будут выезжать на выховы казахстанцев за 5,4 тысячи тенге. Но эти деньги будут выделяться из ФСМС.

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"Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными. Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать 5400 тенге за каждый вызов через Фонд социального медицинского страхования. Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест", - разъяснили в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время при поликлиниках создаются мобильные бригады для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмониями. Они необходимы для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах.

Мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, осуществлять патронаж беременных и детей по показаниям. Сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями, чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию.