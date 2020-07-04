Vit Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые" #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9492

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Цитата: Сыкымы: Ты вроде близок к медицине, я заметел. Да, лечение почти от фонаря, раньше так точно не лечили. Можно сказать даже что я лечусь по интернету. И смешно и печально. Коротко повторю: в рф около 5 дней у меня была темп 39.2 рвота+диарея+потеря запахов и вкуса. Российская скорая мне выписала арбидол+азитромицин+левофлоксацин ещё пробиотик. Да, помогло. Все вернулось в норму кроме кашля и отсутствия аппетита, слабость, головокружение. Дома я сразу обратился опять в скорую, не в поликлинику так как понимал что я могу быть опасен. Меня скорая забрала в больницу. Там вобщем так решили: раз нету темп и одышки, давай ка на домашнее лечение. Выписали уколы от пневмании и ещё всякие лекарства. Если будет ухудшение тогда положем. Тем более ты один проживаешь. В принципе я не против сказал. На следующий день ко мне домой приехала бригада и взяли мазок на короновирус. Врач молодец каждый день звонит и интеруится моим здоровьем. Да Здоровье улучшается, аппетит зверский стал, так как я неделю не че не кушал. туалет норма. Остался кашель. Сыкымы вас в моём рассказе не че не удивляет? Не были взяты не моча, не кровь, не рентген. Дистанционное лечение. Можно сказать даже самолечение.