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§ NG.kz
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
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§ Сабыр
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда ему вручат медаль "герой Советского Союза"?
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§ abaika95
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев вылечился
Назарбаеву установили памятник
Назарбаев сдаст кровь из которой будут делать вакцину


Политтехнологи подозрительно резко решили в повестку дня включить темы о первом президенте к чему бы это?)
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§ drakon
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К Дню Рождения... :lol:
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§ drakon
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев, что, в военной форме чтоли?
И какое у него воинское звание?... :lol:
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§ electro
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.07.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... и не в маске.
ну ачо, переболел же, ЗНАЧИТ МОЖНО
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§ Butch
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.07.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глядя на подобные новости понимаю что у нас правильное государственное управление и правильный информационно-коронавирусный фон.
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§ Гога
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

--Верховный главнокомандующий

[Исправлено: Гога, 03.07.2020 - 17:36]
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§ elektron
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5332
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну лучше памятник (хотя при жизни, даже и не знаю как отнестись), чем как в Киргизии. 8-)
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§ Нурбанчик
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1949
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 03.07.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По словам президента, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом Первого Президента.


ВС РК были созданы на основе войсковых соединений сформированнвх в Среднеазиатском военном округе (САВО). В истории САВО была черная полоса, когда в 1989 г. его упразднили и отнесли к составу ТуркВО с управлением в Ташкенте.
Кому здесь ставить памятник, так это генерал-лейтенанту Анатолию Семёновича Рябцеву, дай Бог ему здоровья, который не послушался вышестоящего руководства ТуркВО и не дал согласия на вывоз больших объемов продовольствия, ГСМ, имущества, военной техники и др. военного оборудования на склады ТуркВО в Узбекистан.
ВС РК фактически образовались 7 мая 1992 года, в рамках российско-казахстанских переговоров в Алма-Ате, когда произошел заключительный раздел воинских формирований на территории Казахстана, и уже соответственно априори этой же датой было объявлено о создании Вооружённых сил Казахстана по указу Елбасы.
А как же иначе, официально 7 мая 1992 г. Казахстан получил свою Армию и ВВС, как здесь без Указа, ведь нужно финансирование своей Армии. В России также ВС РФ были созданы соответствующим Указом от 7 мая 1992 г.

Стоить отметить, что весь офицерский и рядовой состав, все кто ранее принимал присягу ВС СССР и соответственно перешёл в состав ВС РК, не присягали ВС РК, это было оговорено условиями российско-казахстанских переговоров, здесь надо отдать должное, Елбасы слово сдержал.

[Исправлено: Нурбанчик, 03.07.2020 - 21:45]
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§ electro
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.07.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тааак, а теперь не понятно, он точно выздоровел? :-o :-o :-o :-o
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§ peshexod
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3562
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.07.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А... это точно не мультфильм? )))
Только я один вижу всю эту нелепость?
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