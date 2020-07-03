Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане

Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Монумент расположен в Национальном университете обороны (расположен в Нур-Султане).

"Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - заявил Токаев.

По словам президента, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом Первого Президента.