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Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
3 июля 2020, 14:43 | Государство
Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Монумент расположен в Национальном университете обороны (расположен в Нур-Султане).
"Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения - ценить и уважать их заслуги", - заявил Токаев.
По словам президента, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом Первого Президента.
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