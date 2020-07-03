Цитата: Козлов я:

предлагается взять эту прижимную гайку и на точильном станке снять с нее 1,5-2 мм металла с двух сторон. После этого ключ на 36 всегда и легко поможет вам решить эту проблему.

Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?

Как то то же долго мучился откручивал.