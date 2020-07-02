Сергей_я Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2981

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:36 Цитата: Горожанин_kst:

Автобусное сообщение внутри области закрыть...а авиа и жд между областями пусть работает...это как?! Что за маразм?

Логика есть. Сколько человек ездит на автобусах? Наверно 60-70%. Поэтому чем меньше народу перемещается, тем меньше будет больных. Вот такая логика. Закрыть по идее все надо, но тогда это уже ЧП, а значит надо платить.