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§ NG.kz
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней.
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* Горожанин_kst
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за хрень по парикмахерским и салонам красоты?! Там по записи! И санитария на уровне.
И не лейте на уши про 2 недели! Зачем обнадёживаете? В планах 4 недели, так и говорите!
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* Горожанин_kst
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусное сообщение внутри области закрыть...а авиа и жд между областями пусть работает...это как?! Что за маразм?
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§ berkut_1973
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 02.07.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Магазинам , торгующим автозапчастями работать можно ?
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§ Сергей_я
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berkut_1973:
Магазинам , торгующим автозапчастями работать можно ?

Можно. Мы работаем.
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§ Сергей_я
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Автобусное сообщение внутри области закрыть...а авиа и жд между областями пусть работает...это как?! Что за маразм?

Логика есть. Сколько человек ездит на автобусах? Наверно 60-70%. Поэтому чем меньше народу перемещается, тем меньше будет больных. Вот такая логика. Закрыть по идее все надо, но тогда это уже ЧП, а значит надо платить.
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§ alex_60
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Автобусное сообщение внутри области закрыть..


по тексту так
//3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.//
между областями так понимаю..
внутри области это уже местные решают,
сегодня/завтра обьявят местные меры.
там наверняка закрутят посильнее, меньше то нельзя,
а вот больше пожалуйста..
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§ юля елиссева
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
юля елиссева


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Сообщений: 1624
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.07.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда дели телевизор, который смотрел мужЫк возле прокуратуры? "МужЫк смотрящий телевизор" - это ведь главная достопримечательность города Урдабая.
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Куда дели телевизор,


его же снесло при урагане в апреле.
на земле лежал со стойками.
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§ ZXC
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более трех человек.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39103?1593684374

Это кучками по 3 человека или всего в парке 3 человека?
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§ Butch
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Это кучками по 3 человека или всего в парке 3 человека?

Написано ясно - не более 3-х человек. Вот будет улица длиной километров 10-15 и всего на ней единовременно может перемещаться 3 человека :lol:
Конечно, скорее всего имелось ввиду социально-дистанцированными между собой группами не более 3-х человек, но...ей богу, мы даже разговаривать нормально не научились и при этом считаем что можем справиться с вирусной инфекцией :lol: :lol: :lol:
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§ Victor Yang
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12885
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
В планах 4 недели, так и говорите!

Там же сказано - возможно продление. Хотят малой кровью отделаться - государству тоже невыгодно чтобы экономика стояла.
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