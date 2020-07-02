Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля

В Казахстане ужесточают карантин, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

Фото Ксении РЕБИК

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т. г. следующих ограничительных мер на 14 дней:

По транспортному сообщению:

1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.

2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).

3. Приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами.

4. Ограничить работу общественного транспорта по времени.

По передвижению граждан:

1. Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий.

2. Разрешить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

3. Ограничить перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более трех человек.

4. Ограничить перемещение лиц старше 65 лет.

Запретить деятельность:

1. Салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг-центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фуд-кортов, банкетных залов).

2. Сохранить дистанционную форму работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.

3. Сохранить деятельность медицинских центров по записи.

4. Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков.

5. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени).

Ранее Касым-Жомарт Токаев написал, что правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля.

Двухнедельный локдаун входил в один из сценариев борьбы с коронавирусом, который Президенту презентовал новый министр здравоохранения Алексей Цой. При нем прогнозируется, что в день будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Также Цой рассказывал о сценарии с четырехнедельным локдауном. Тогда на конец августа будет регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч.