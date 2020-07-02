NG.kz «Может вновь начаться противостояние»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:31 Полгода назад Правительство РК потребовало от владельцев автомобилей с госномерами Армении, России и Киргизии, чтобы они растаможили свои машины, поставили их на казахстанский учет и заплатили утилизационный сбор. Желание властей навести порядок на дорогах и заодно пополнить казну вызвало массовые протесты по всей стране. Автовладельцы потребовали легализовать ввезенные в Казахстан автомобили без многомиллионных выплат. Они выходили на площади, писали письма Дариге Назарбаевой, которая тогда была спикером сената, вели переговоры с депутатами и помощниками министров и президента. Лицом протестов в Костанае стал Диас НУРМАГАМБЕТОВ с его лозунгом «Аким, выходи!», адресованным к главе региона в ходе стихийного митинга, который прошел 31 января на площади перед облакиматом. По мнению Диаса, 1 сентября ситуация может обостриться.

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