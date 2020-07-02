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§ NG.kz
«Может вновь начаться противостояние»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полгода назад Правительство РК потребовало от владельцев автомобилей с госномерами Армении, России и Киргизии, чтобы они растаможили свои машины, поставили их на казахстанский учет и заплатили утилизационный сбор. Желание властей навести порядок на дорогах и заодно пополнить казну вызвало массовые протесты по всей стране. Автовладельцы потребовали легализовать ввезенные в Казахстан автомобили без многомиллионных выплат. Они выходили на площади, писали письма Дариге Назарбаевой, которая тогда была спикером сената, вели переговоры с депутатами и помощниками министров и президента. Лицом протестов в Костанае стал Диас НУРМАГАМБЕТОВ с его лозунгом «Аким, выходи!», адресованным к главе региона в ходе стихийного митинга, который прошел 31 января на площади перед облакиматом. По мнению Диаса, 1 сентября ситуация может обостриться.
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§ alex_60
«Может вновь начаться противостояние»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8740
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Зато ты всегда и везде в теме


да. ты тут прав.
спасибо за комплемент..

[Исправлено: alex_60, 02.07.2020 - 15:36]
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§ Козлов я
«Может вновь начаться противостояние»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1481
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.07.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
спасибо за комплемент..

Комплемент- это подарок от шеф-повара, а комплимент- это другое. :-P
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§ Гога
«Может вновь начаться противостояние»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Комплемент- это подарок от шеф-повара, а комплимент- это другое.

---alex_60 , оказывается ты не всегда в теме ?? Остальное во флуд.
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§ alex_60
«Может вновь начаться противостояние»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8740
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
комплимент- это другое


В русском языке говорят «комплемент от шеф-повара» во французском языке — «комплимент от шеф-повара».
Здесь уже дело в культуре.
так что.
спасибо за комплемент- спасибо за дополнение.
вполне правильно.
во флуде еще пару слов про это.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2020 - 15:41]
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* abaika95
Re: «Может вновь начаться противостояние»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4369
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как мне известно, с 1 июня уже больше 1 500 человек, включая меня, получили эти номера. Но это не считается полноценным учетом, автомобиль будет и дальше числиться в Армении. Сразу встает вопрос о двойном налогообложении./


А зачем тогда получил если это не полноценный успех?
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