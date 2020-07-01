Цитата: сайлау курманов:

Значит базары закроют, комерсам скажут сидите дома, пособии нет, голодные люди будут возмущены...

думаю сделают следующее (размышление вслух)

1. Ограничат передвижение людей в нерабочее время. Разными способами, уберут автобусы к примеру после 8ми вечера, введут комендантский час на ночь.

2. 100% или ограничат или закроют места массового скопления людей - рынки, парки, ТЦ.

3. По садам не известно, думаю так же и оставят.

4. Возможно ограничат работу непродовольственных магазинов

5. В выходные 100% локдаун. Никого не волнует что только в эти дни народ может что-то купить или продать.

6. Точно закроют область вкруг. По городам тут не знаю, есть ли смысл уже держать людей в своих городах

7. 100% что это не на 2 недели, в лучшем случае месяц.

Подпись: Несергейло С.