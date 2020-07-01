Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство предложило ввести 14-дневный жесткий карантин с 5 июля, передает Tengrinews.kz.

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"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - заявил он в Twitter.

Ранее новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарии борьбы с коронавирусом.

При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается в 300 тысяч.

Второй сценарий предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет введен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будет регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации.

Напомним, 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В этом году с учетом эпидемиологической ситуации в Алматы отказались от праздничного салюта, а в Нур-Султане решено все мероприятия проводить онлайн.