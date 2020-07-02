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§ NG.kz
«Вкус победы почувствуете вы все...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане теперь необходимо платить утилизационный сбор при покупке сельхозтехники. Так на практике завершилась дискуссия, которую начиная с конца 2017 года аграрии вели с несколькими министерствами. Противники введения этой меры, а было их много, потерпели поражение. 17 июня в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов был подписан приказ о введении утильсбора на сельхозтехнику. С 27 июня он действует. Продавцы тракторов и комбайнов цены уже скорректировали.
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§ 5555
Re: «Вкус победы почувствуете вы все...»
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 02.07.20 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
764
исправьте на 76
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* Сергей kst
Re: «Вкус победы почувствуете вы все...»
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 02.07.20 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В европе и штатах фермеров субсидируют,дают беспроцентные кредиты,лишь-бы работали,выращивали скот и зерновые на благо их страны и народа.
А у нас?-Отличная работа министерств!Еще один гвоздь в крышку гроба сель.хоз. производителям а за одно продовольственной и нац.безопасности.С таким подходом,у нас скоро "загнется" сель.хоз. машиностроение(какое бы ни было)и остатки
фермерства.
Да подуумаеш-проблема,купим "ножки буша" непонятно на чем выращенные,да китайские барбитуратные овощи и фрукты.А затем будем удивлятся-откуда у большинства населения разного рода аллергия,и прочие недуги,которым способствует "высококачественная" зарубежная жратва. Хотя в этом всем тоже будет выгода-для нашей "национально ориентированной"фармакологии и фармацефтики.Сколько таблеточек и препаратов от аллергии они нам продадут.Какая продолжительность,какое качество жизни и здоровья будет у граждан при таком подходе?
p.s.Главное достояние страны-народ!С таким подходом демография сойдет на нет,а затем и страна.Мы единый организм,если организм погибнет-его место займет другой.
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* ACROS
Re: «Вкус победы почувствуете вы все...»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.07.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шуллер с Денисовского района.

Если напишите , кому принадлежит ТОО "РОП" - то все станет ясно.
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* ACROS
Re: «Вкус победы почувствуете вы все...»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это примерно как ситуация с Джетыгаринским элеватором и ТОО "КазАгроТрейд".
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