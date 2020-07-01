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§ NG.kz
Что такое "локдаун" и чего ждать от него казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Минздрава Алексей Цой представил несколько сценариев введения "локдауна" в Казахстане - он использовал именно такое необычное понятие вместо привычного названия "карантин". Чем отличаются эти термины и чего все же ожидать казахстанцам от "локдауна".
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§ Тот самый
Re: Что такое "локдаун" и чего ждать от него...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в видео, где supply manager (завхоз) пытался спросить прибить ему табличку или приклеить.
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§ abaika95
Re: Что такое "локдаун" и чего ждать от него...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как в видео/

Классика



Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я: кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учрежденья. Обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание: отобрав с полсотни — самые важные! — служащие расходятся на заседания. Заявишься: «Не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени о́на». — «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать — объединение Тео и Гукона». Исколесишь сто лестниц. Свет не мил. Опять: «Через час велели придти вам. Заседают: покупка склянки чернил Губкооперативом». Через час: ни секретаря, ни секретарши нет — го́ло! Все до 22-х лет на заседании комсомола. Снова взбираюсь, глядя на́ ночь, на верхний этаж семиэтажного дома. «Пришел товарищ Иван Ваныч?» — «На заседании А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома». Взъяренный, на заседание врываюсь лавиной, дикие проклятья доро́гой изрыгая. И вижу: сидят людей половины. О дьявольщина! Где же половина другая? «Зарезали! Убили!» Мечусь, оря́. От страшной картины свихнулся разум. И слышу спокойнейший голосок секретаря: «Они на двух заседаниях сразу. В день заседаний на двадцать надо поспеть нам. Поневоле приходится раздвояться. До пояса здесь, а остальное там». С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» [1922]
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§ alex_60
Что такое "локдаун" и чего ждать от него казахстанцам
alex_60


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Сообщений: 8723
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 5 по 19 с возможностью продления.
Правительство предложило президенту
Завтра объявят.
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