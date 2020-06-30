Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Я робот
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Сообщений: 39227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 17:38
«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, чтобы выяснить, кто построил лестницу, во сколько она обошлась бюджету, кто ее будет ремонтировать и когда рядом с Малым мостом появятся объекты, указанные в проекте. После получения ответа появилось еще больше вопросов. Читать новость
Цитата-/почему то думал, что если мы все вместе будем объективно критиковать наши власти, то они прозреют.А вы вот как то их защищать пытаетесь)))/
Критиков у нас много) от канады до России И каждый думает что самый умный и объективный ) Но нужен отрезвляющий взгляд со стороны) Объективность вопроса так сказать отшлифовать Или тут только клуб анонимных критиков должен быть? И никого больше? )
Не помню какой год, но это было уже холодно когда делали эту плитку и делали отвратительно и не качественно. Потом пару раз ган***ы там спускались на машине по ней следы были и я их видел. Почему знаю? Имею привычку там прогуливаться. Это не оправдывает бестолковое закапывание бюджета, тут и там просто спешно растраченное бабло. Кто даёт такую установку местным владыкам и кто наделяет их безграничной властью? Почему никто и никогда не спросил как вложены народные деньги? Только один показатель! Зарыть бюджет!
abaika95: Естественно в Германию то выгоднее уехать было) были б вы Киргизом думаю бы остались)
У нас разное с вами мышление. Это моя родина. Я здесь родился. Кушмурун начали строить в 1939 году на пустом месте. Строили в том числе и мои родные, которые и похоронены здесь. И свой сайт(как вы здесь заметили) я специально учился строить и сделал, чтобы с его помощью как то менять ситуацию своей родины. И статьи кое какие мне пришлось писать (как вы меня назвали Кушмурунским журналистом) здесь не для себя, а для тех кому здесь жить. И знаете, очень много мне удалось сделать, в том числе и помощью вот этих публикаций, с помощью НГ. Конечно проще "обсирать" соседей и утверждать что у нас все более менее неплохо. Но себя то мы не сможем обмануть... На счет того, что был бы я киргизом! и про Германию. К чему эти переводы на национальности? У меня в 15 километрах был обалденный поселок. Прежде всего древний, сейчас ему было бы под 200 лет. А возможно и намного больше, потому что места оазис: родники вода, плодородные земли и пастбища, реки и озера, рыба и дичь... Детство Валиханов, здесь же и хан Кенесары Касымов рядом периодически появлялся. При Союзе богатейший совхоз, крс, бараны видимо невидимо. Население казахи украинцы, немцы и т.д. Построили современный дом культуры, универмаг как в городе Кустанай... А в прошлом году его не стало Основная причина: построили школу в райцентре а учеников мало оказалось. Вот пришлось школу в Кирове прикрыть. А село без школы ? Даже местные казахи, которые всю жизнь здесь прожили вынуждены были "стать" немцами и уехать на "фатерлянд". Несколько лет назад приезжали кое кто из них. Слезы на глазах, они в страшном сне не думали, что так можно расправиться с их родиной. А ведь тут вместе с казахами и украинцы, немцы и русские более 200 лет жили. Порой оказывалось, что казахи оказывались пришлыми. Но жили мирно и дружно все вместе и в радости и горе. И голодомор и войну с фашистами вместе "хапнули". ... Ладно, не буду дальше потому как не поймете вы меня. Вы же сейчас мне про российские...
Кушмурунец23: И свой сайт(как вы здесь заметили) я специально учился строить и сделал, чтобы с его помощью как то менять ситуацию своей родины. И статьи кое какие мне пришлось писать (как вы меня назвали Кушмурунским журналистом) здесь не для себя, а для тех кому здесь жить.
Цитата:
Кушмурунец23: У меня в 15 километрах был обалденный поселок.
Цитата:
Кушмурунец23: Вы же сейчас мне про российские...
Полностью ветку прочитал, согласен, что нужно публично освещать проблемы, польза и толк будет. При этом, всё на мой взгляд должно быть объективно, достоверно и ранее неоднократно отмечал, что всё познаётся в сравнении. Так, у нас в РК и РФ много пустующих деревень, некоторые вообще давно исчезли, в одном из таких посёлков сам проживал. Возможно знаешь, один-же район Аулиекольский, ранее был Семиозёрный. Так проживал в Каймаккольском совхозе (Тимофеевка), в своё время в структуру входили три отделения Ногайкуль, Ушкамыш и Булаксор, в настоящее время ни одного нет. Таких фактов можно привести очень много.
Аналогично в РФ, недавно Илья Варламов отмечал, что там более 150 000 деревень и сёл, из них в 36 000 живут по одной семье, ещё 20 000 вообще безлюдные. Он видео недавно снял в Тверской области, до самой Твери от Москвы менее 200 километров. Более двух лет в Первопрестольной проживал, родственники проживают в других регионах, при этом, материалы И.Варламова раньше вообще не смотрел, по совету Абайки, теперь иногда смотрю.
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