Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?

Строительство объектов и устройство мест для купания рядом Большим и Малым мостами в Костанае в 2020 году не запланировано, хотя проект по развитию этих зон был разработан еще в 2017-м.

Фото из архива "НГ"

В частности, согласно проекту «Строительство сквера на правом берегу реки Тобол», в береговой зоне рядом с Малым мостом должны были появиться входная группа, пешеходный фонтан, автостоянка, пешеходные дорожки. Все это указано в технической спецификации на сайте госзакупок.

На деле, кроме бетонной лестницы, отделанной гранитной плиткой, которая уже разрушилась, рядом с Малым мостом ничего не появилось. Согласитесь, небольшой участок с песком, заросший травой и с разбитыми кусками гранита на бетонных ступеньках, да еще рядом с местом, где купание запрещено, сложно назвать прибрежным сквером.

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная, чтобы выяснить, кто построил лестницу, во сколько она обошлась бюджету, кто ее будет ремонтировать и когда рядом с Малым мостом появятся объекты, указанные в проекте.

- Строительство и устройство мест для купания рядом с Большим и Малым мостами в текущем году не запланировано, - сообщил руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН. - На разработку ПСД было выделено 43 751 475 тенге. Касательно ремонта гранитной плитки сообщаем, что гарантийные сроки по строительству данного парка вышли. В связи с чем нами будут подготовлены расчеты и поданы в бюджетную комиссию на дополнительное выделение бюджетных средств по восстановлению.

Однако, согласно данным сайта госзакупок, разработка ПСД на строительство сквера на правом берегу Тобола, к которому и относится лестница, отделанная гранитной плиткой, обошлась всего в 1 680 000 тенге. Госзакупку на разработку ПСД еще в 2017 году выиграло ТОО «Промстройпроект».

- Мы только разрабатывали проект благоустройства этой зоны, он стоил около 2 млн тенге, - подтвердил «НГ» директор ТОО «Промстройпроект» Юрий КОГАЙ. - Насколько я помню, строительство объектов в этой зоне еще не начиналось. Но лестницы, отделанной гранитной плиткой, в нашем проекте точно не было. Откуда она там появилась и кто ее построил, я не в курсе.

О лестнице, отделанной гранитом, упоминалось в октябре 2017 года в ходе рабочей поездки акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА по объектам. При осмотре территории рядом с Малым и Большим мостами, комментируя сообщение о том, что лестницу из бетона облицуют гранитной плиткой, глава региона заметил, что «это правильно», потому что «гранит – прочный камень».

Неужели лестница, которой не было в проекте и которой уже нет, потому что вся гранитная плитка потрескалась, могла появиться на правом берегу Тобола исключительно после замечания акима области? Откуда в отделе ЖКХ взяли сумму почти в 44 млн тенге, сопоставимую с годовым содержанием парков и скверов и идущую вразрез с суммой, указанной на сайте госзакупок? «НГ» попыталась получить ответы у исполнителя официального запроса.

- Я вопрос по разработке ПСД в районе Малого и Большого мостов не курировал, - сообщил 29 июня специалист отдела ЖКХ Станислав ЛОБАНСКИЙ. - Мне дал эту информацию другой специалист, я вам ее предоставил. Постараюсь уточнить и перезвоню вам.

Звонка так и не последовало, а вопросы остались. И главный из них: на что все-таки бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге? Неужели на несколько объектов рядом с Малым и Большим мостами, строительство которых, согласно официальной документации, еще не начиналось? И на возведение лестницы, отделанной гранитом, которой нет в проекте?

Все эти вопросы мы перечислили в запросе акиму Костаная Кайрату Ахметову.