сайлау курманов Re: Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3868

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:25 Чего кота тянут за хвост, вся команда была в курсе (в доле) и так все ясно. Пора уже приступить прениям. Странно , что на тлеуова хотят всех собак навесить, ведь половина стоимости этого аттракциона , а это почти сто семьдесят лямов осела в карманах, раскопали немного, а почти сто лямов кто взял?