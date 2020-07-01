Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо обозрения, неизвестно

Сегодня, 1 июля, в суде № 2 Костаная, на процессе по уголовному делу о строительстве скандального аттракциона допросили заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА. Самый частый его ответ на вопросы гособвинителя: «Сейчас точно не помню».

Ануар Ескатов / Фото из архива "НГ"

Когда прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ услышал этот ответ в пятый или шестой раз, он позволил себе реплику - сказал, что проект колеса был резонансным еще на стадии выделения средств, а следствие по делу осуществлялось не так давно, чтобы подробности столь плохо помнить.

Прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ (в левом нижнем углу) / Кадр из видеозаписи

Объективно в ходе этого допроса выяснялось, насколько «в теме» было руководство города. Суду-то предан только бывший руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет ТЛЕУОВ. Ескатов - заместитель акима, в ведении которого как раз вопросы строительства.

Отвечая на вопросы обвинения, Ескатов не вспомнил, кто был автором идеи возведения нового колеса. Сказал, что, вероятно, решение было коллегиальным. Не вспомнил даже суммы на этот объект, которые рассматривались на бюджетной комиссии, членом которой он являлся.

Известно, что аттракцион первоначально предполагалолсь купить дешевле. И приобрести его рудненская администрация должна была в Волгограде у ИП Джикия. Затем возникла более дорогая альтернатива, с покупкой в петербургской фирме «Союз аттракционов». Из чего и у кого родилось желание удорожить проект, спрашивал Ескатова обвинитель.

- Не могу ответить, - сказал тот.

- Кто может?

- Даже не знаю. Такие решения принимаются коллегиально... Мною оно не принималось... Возможно, обсуждалось с Тлеуовым, - сказал свидетель после нескольких уточняющих вопросов гособвинителя.

Обсуждалось, по его словам, предложение о поставке колеса с более высокими техническими характеристиками. Чье это было предложение? ТОО «АлатауГорСтрой», ответил Ескатов.

- Руководитель отдела строительства мог единолично принять решение о такой замене? - спросил прокурор.

И получил ответ: «Наверно, нет».

На последующем витке допроса выяснилось, что Ескатов в рабочем порядке обсуждал с Тлеуовым поставку колеса с улучшенными техническими характеристиками.

- Моя позиция была - если это не противоречит законодательству, то мы не против, - сказал заместитель акима Рудного.

- И вы перепроверили законность? Дали поручение юридическому отделу сделать это? - спросил гособвинитель.

- Нет, - последовал ответ.

Как у потерпевшего, так и у большинства защитников вопросов к этому свидетелю не было. Активно задавали их подсудимые.

Динмухамбет Тлеуов спрашивал у своего бывшего начальника, мог ли он, Тлеуов, работая руководителем отдела строительства, лично повлиять на решение бюджетной комиссии, в том числе по корректировке проекта. Мог ли он на совещании в присутствии заместителей акимов принять собственное решение? Ответы: нет и нет. Был ли аким города знаком с планами по строительству колеса? Ответ: поверхностно. Был ли в курсе относительно замены колеса? Ответ: скорее всего, нет.

Подсудимый Александр ГАВРИЛЬЧИК, юрист ТОО "АлатауГорСтрой", уточнил у Ескатова, бывал ли он сам на строительной площадке. Получил утвердительный ответ. Бывал ли на ней аким Рудного Бахытжан Гаязов? Да, бывал в ходе рабочих поездок, ответил Ескатов.

Сегодняшнее заседание ограничилось допросом только этого свидетеля