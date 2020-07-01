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≡ "Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену ответили в Минздраве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену ответили в Минздраве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на заявление казахстанского предпринимателя Алтая Калымбетова о том, что в Казахстане искусственно создают дефицит ПЦР-тестов.
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§ Survivor Puma
Re: "Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 01.07.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А до мая что делали? Думали что вирус до нас не дойдет?
Отговорки чистой воды
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* Гриня
Re: "Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 01.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,зачем покупать несколько тысяч тестов,если под это дело можно сразу на 10 лет договор заключить.Там сумма освоенных денег совсем другая,и откаты миллионные будут...
Так что ПОТОМУШТА ! Раз этот закуп привлек внимание,то он либо сорвется,либо будет очередная посадка за коррупцию,либо поделятся денежкой еще и с коррупционщиками(хотя они врядли возьмут сейчас)
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§ Сергей kst
Re: "Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 01.07.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечем выявлять больных,а они там тендеры разыгрывают.Развели бюрократию.
А победитель конечно же свой.Просто безысходность какая-то.
Думаю поддержат многие-для борьбы с коррупцией нужно выделять не миллиарды тенге с бюджета,а всего навсего выделить пару кладбищ.
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