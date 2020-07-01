"Искусственный дефицит ПЦР-тестов". Бизнесмену ответили в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова ответила на заявление предпринимателя о том, что в Казахстане искусственно создают дефицит ПЦР-тестов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК Бюрабекову попросили прокомментировать слова руководителя казахстанской компании по производству наборов реагентов для ПЦР-диагностики Алтая Калымбетова, который заявил, что дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус в стране искусственны, ведь "государство не купило у него ни одного набора на коронавирус".

"Поддержка отечественных производителей - это основная задача, которая стоит перед нами и перед единым дистрибьютором, который создан как раз с целью развития отечественного производства. Согласно нашего законодательства, мы закупаем у отечественных производителей двумя путями.

Первый путь - это заключение долгосрочных договоров, сроком на 10 лет. И в мае, по поручению Главы государства, мы собрали номенклатуру на расширение долгосрочных договоров. В настоящее время проводится процедура закупа, конкурсные процедуры. Итоги их будут 15 июля. В эту номенклатуру включено около 700 наименований лекарственных средств и около 2000 наименований медицинских изделий, в том числе защитные костюмы и ПЦР и ИФА-тесты для проведения диагностики на COVID-19", - сказала Бюрабекова.

Вице-министр признала, что это достаточно долгий процесс.

"В настоящее время ПЦР-тесты включены в список единого дистрибьютора, собрана потребность из медорганизаций. "СК-Фармация" в ближайшее время проведет процедуру закупа. Поэтому наши отечественные производители, в том числе и производители вот ПЦР-тестов могут принять участие в данном конкурсе. Естественно, мы закупим их у победителя", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах есть проблемы с тестированием (несколько лабораторий закрылись), поэтому статистика по коронавирусу в стране может быть неполной. Кроме того, бессимптомные выявляются лишь среди контактных с ранее заболевшими, так как платное обследование на COVID-19 без наличия симптомов в Казахстане сейчас пройти затруднительно.