Об искусственном дефиците тестов на COVID-19 в Казахстане заявила медицинская компания

Руководитель казахстанской компании по производству наборов реагентов для ПЦР-диагностики Алтай Калымбетов заявил, что в Казахстане искусственно создается дефицит тестов на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Об этом основатель и генеральный директор ТОО "Диамед" написал на своей странице в Facebook.

По словам бизнесмена, у его предприятия государство "не купило ни одного набора на коронавирус".

- Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время и все чиновники, участвовавшие в этом ''бизнесе во время чумы'', ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду, - заявил Калымбетов.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в комментариях под его постом пообещал "разобраться с ситуацией объективно" и взять ее на личный контроль.