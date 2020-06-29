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≡ Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спойлер: почти никак. На выходных, 27 и 28 июня, в Рудном, как и в других городах региона, согласно постановления главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло был установлен режим локдауна. По нему не только закрывались все ТРЦ и парки, не работали фонтаны, но и был вновь возвращён запрет на выход из мест проживания без особой необходимости.
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§ abaika95
Re: Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.06.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Потому , что по земле ходим и видим, как вокруг тебенюют , а не пишем под диктовку//



А причём тут Тебеновка и диктанты?
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§ Козлов я
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.06.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
приехал товарищ, с пивом. Пожарили колбаски в лесу

В синхроне с природой? ;-)

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§ maxsaf
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ну так и в Рудном в частном секторе посидеть можно, за жизнь порассуждать))
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§ elektron
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну так и в Рудном в частном секторе посидеть можно, за жизнь порассуждать))

Неззя уже опять, локдауны придумали :lol:
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§ maxsaf
Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Неззя уже опять, локдауны придумали

И кого из этих двоих на картинке это парит?))
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