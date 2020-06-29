Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?

Спойлер: почти никак. 27-го и 28 июня в Рудном, как и в других городах региона, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, был установлен режим локдауна. Он предусматривал закрытие ТРЦ и мест отдыха, а также возвращение запрета на выход людей из мест проживания без особой необходимости.

Корреспондент "НГ" вечером 28 июня проверил, как исполняется постановление в Рудном.

В выходные действительно были закрыты парк "Достык" и ЦУМ, не работал и главный рынок "Бак-бак". Поток людей и машин на улицах сильно сократился. Редкая для города картина - когда на центральной улице можно выловить моменты без машин на дороге.

Но сказать, что рудничане сидели дома, нельзя. В 10 метрах от акимата, на скейт-площадк, катаются дети под присмотром отдыхающих на лавочках родителях. Общаться с прессой и те, и другие не стали.

Гуляющие люди встречались и на центральных улицах.

- Про запрет на выход я знаю, но я - не контактный, симптомов нет, поэтому решил покататься на роликах немного, - объяснил "НГ" рудничанин Евгений. - Тем более, людей на улицах немного. Я 15 лет уже катаюсь на роликах. Если и есть на пути прохожие, то я без проблем отъеду от них на пару метров.

Велосипедисты, роллеры, скейтбордисты свободно перемещались по улицам, тем более, что под запрет в эти дни попал общественный транспорт. Исключением стали автобусы, которые перевозят сотрудников ССГПО. Их работу удалось рассмотреть на остановке возле историко-краеведческого музея. Водители в масках, пассажиры, в большинстве, тоже. Свободных посадочных мест мало. Но контролёра нет, так что при желании воспользоваться услугами перевозчика могли и другие горожане.

Возле дома № 29 по ул. 50 лет Октября, на детской площадке более десяток детей облепили турники, горки и качели. Их родители наблюдали рядом.

- Дети сидели дома днём, а вечером вышли на пару часов прогуляться, - рассказывает мама двух девочек Кристина. - Дети здесь весь день играют, я не видела ни одного участкового или патрульного, который бы разогнал всех по домам. Детям тяжело в четырёх стенах. Я не боюсь, что ребёнок рискует заразиться. Здесь много детей, которые гуляют без взрослых. Ничего страшного, если час дети подышат свежим воздухом. Я вообще считаю, что нужно поскорее отменить все эти ограничения.

За пару часов прогулки по городу корреспондент "НГ" только раз увидел проезжающий полицейский автомобиль.

По данным пресс-службы департамента полиции по Костанайской области, на этих выходных дежурили 450 полицейских на 48 служебных машинах. Половина из них - в Костанае и Рудном.

- За указанный период выявлено 23 нарушения: в Костанае – 9, Костанайском районе – 9, Аркалыке – 2, Лисаковске – 2, Мендыкаринском районе – 1, - сообщили в ведомстве. - Выявлено 5 случаев торговли в запрещенное время, 1 пункт общественного питания принимал клиентов. Нахождение на улице без необходимости – 16 случаев, отсутствие санитайзера – 1 факт. Материалы переданы в территориальные отделы контроля качества и безопасности товаров и услуг для рассмотрения вопроса о привлечении лиц к ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК.

Фото Георгия ГОВОРОВА