/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Сейчас первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Елбасы.
Читать новость

* Горожанин_kst
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-o :-o :-o :-o :-o :-o
День, когда Земля...остановилась...
Профайл

§ Сергей_я
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2955
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
День, когда Земля...остановилась...

Пока еще не остановилась, но уже немного замедлилась))
Профайл

§ юля елиссева
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, неужели не носил маску и перчатки, а весь дворец не кварцевался?
Профайл

§ drakon
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а весь дворец не кварцевался?

Библиотека... :lol: :-o
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3845
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая печальная новость, как будем жить, чем дальше тем страшней
Профайл Посетить вебсайт

§ electro
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни вжисть не поверю!
:-x

А выражение "последний тест" вообще можно не так понять

[Исправлено: electro, 18.06.2020 - 19:14]
Профайл

§ Змея Подколодная
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.06.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановитесь. Уже оценили всю серьезность ситуации. Корона у политиков и самого ! (шепотом), усиление,сан посты,закрытые пляжи. Куплю я завтра маску,куплю. Но это не точно.

У белорусов бы погостить, на время гастролей театра, в Белоруссии вируса то нема. К туркменам можно, у тех за ношение маски на улице -штраф. За упоминание о короне -арест 10 суток.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
выражение "последний тест" вообще можно не так понять

Осталось посетовать на то, что журналисты не заменили это слово на "крайний"...
Пипец...
Профайл

§ abaika95
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.06.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/белорусов бы погостить, на время гастролей театра, в Белоруссии вируса то нема. К туркменам можно, у тех за ношение маски на улице -штраф/




Две передовые страны которые не подчинились мировому безумию)
Два лидера стали примером для миллионов!
Аркадак и булба-батька)
И главное народ их стран поддерживает и любит)
Но это не точно)
Профайл

§ Сыкымы
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1226
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 18.06.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
в Белоруссии вируса то нема

У Вас устаревщие сведения. Спохватились, да поздно.. Батько хлестанулся, НО! месяц назад! Ща мовчыть, або вырус попёр...
Профайл

§ electro
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.06.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Осталось посетовать на то, что журналисты не заменили это слово на "крайний"... Пипец...

это слова сайта елбасы.кз, какие сми?
х|
Профайл

§ Alexander_Smr
Re: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Alexander_Smr


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 09.05.17
Отправлено: 19.06.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну заразился, и заразился!
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alexander_Smr:
Ну заразился, и заразился!

И Посол Грузии - заразился... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 54 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 78.87 Ko -
^ Наверх