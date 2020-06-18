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Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
18 июня 2020, 13:02 | Коронавирус
Сейчас первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Елбасы.
Фото elbasy.kz
- К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет, - говорится в сообщении.
Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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