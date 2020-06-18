Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Сейчас первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Елбасы.

Фото elbasy.kz

- К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет, - говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.