Сыкымы Re: Сообщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1218

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 Цитата: Nikola_Esil:

беспокойство правоохранительных органов карается жестче, чем сбить насмерть ребенка

Наказывают не за беспокойство правоохранительных органов, а за попытку спровоцировать панику, чтобы впредь неповадно было. Вы, наверное, никогда не видели панически бегущую толпу, когда упавших просто затаптывают. А чел, заявивший про "бомбу", никогда об этом и не задумывался. Он преследовал свои личные цели. Сегодня позвонил на 102, а завтра прокричал о "бомбе" в переполненном ТЦ или кинотеатре. Последствия лучше предупредить, чем констатировать.