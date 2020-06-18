Собщившего о бомбе на рынке "Бак-Бак" рудничанина приговорили к лишению свободы

Приговор в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), Рудненский городской суд вынес 11 июня.

Как сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба ДП Костанайской области, судом назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года. Кроме того, подсудимый полностью возместил материальный ущерб за ложный вызов сил и средства специальных служб.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность, суд счел совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также в период действия ЧП.

Как отмечает начальник управления по противодействию экстремизму ДП, полковник полиции Ербол ДЕРБИСОВ, «телефонных террористов» сегодня найти не трудно.

- Современные технические средства позволяют идентифицировать звонящего по спектру голоса. Задержать злоумышленника можно, даже если он звонит с таксофона, - пояснил Дербисов. - Вместе с тем ложные сообщения об акте терроризма приводят к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы. Хотим предостеречь наших граждан от необдуманных поступков, подумать о последствиях и неотвратимости наказания. В частности, обращаемся к родителям - с наступлением каникулярного периода необходимо рассказать своим чадам, что любая шалость влечет как уголовную, так и административную ответственность, а также возмещение в полном объеме расходов за ложный вызов на место происшествия оперативных служб.



17 марта 2020 года, в 14.03, в дежурную часть УП Рудного поступило анонимное сообщение о том, что в районе рынка «Бак-Бак», на территории свалки бытовых отходов, заложена бомба. Звонивший был установлен оперативниками по «горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области