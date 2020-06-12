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≡ 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39081
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении экс-руководителя инспекции транспортного контроля по Костанайской области Жолдасбека АРАПБАЕВА и его подельника безработного Жандарбека ЕРГЕЛЬДИНОВА рассмотрели в суде №2 сегодня, 12 июня.
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§ drakon
Re: 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19384
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.06.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круто живут безработные
в Казахстане... 8-) :-o
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§ Козлов я
Re: 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1377
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.06.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Круто живут безработные в Казахстане...
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§ Змея Подколодная
Re: 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 12.06.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у супруги, которая пыталась их уничтожить

А жену привлекли? Улики пыталась уничтожить.
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§ alex_60
Re: 30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они бы и 300 млн.
Заплатили. В течении дня.
Долларов.
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§ alex_60
30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8576
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.06.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разработал схему, привлёк помощника.
ОПГ. Почему молчит прокурор об этом? Нормальные пацаны мол,и конфисковывать ничего не надо. Мелочью заплатят штраф.
Они же первый раз. Раскаялись.
Пусть домой идут.

[Исправлено: alex_60, 12.06.2020 - 20:56]
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§ MAN
30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 12.06.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это сколько лет он грабил страну? Если в лёгкую 30 лямов платит.

[Исправлено: Gljuk, 12.06.2020 - 23:36]
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§ Обликоморале
30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.20 - 05:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня один вопрос, откуда деньги на штраф? Этим антикоррупционщики не хотят озаботиться? Ведь даже "особо одаренным" должно быть понятно, что эти деньги тоже из той оперы о взятках.
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