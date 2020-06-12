30 млн тенге штрафа готов заплатить попавшийся на взятке экс-руководитель инспекции транспортного контроля по Костанайской области

Уголовное дело в отношении экс-руководителя инспекции транспортного контроля по Костанайской области Жолдасбека АРАПБАЕВА и его подельника безработного Жандарбека ЕРГЕЛЬДИНОВА рассмотрели в суде №2 сегодня, 12 июня.

Согласно фабуле дела, Арапбаев разработал преступную схему по получению взяток от руководителей коммерческих организаций, занимающихся грузовыми перевозками. В качестве помощника он привлек безработного друга своего сына Ергельдинова. Последний должен был звонить руководителям фирм, оказывающих услуги по грузовым перевозкам, и предлагать беспрепятственный проезд машин по всей области, а также защиту в случае привлечения водителей к административной ответственности за нарушения.

- 25 февраля 2020 года Ергельдинов позвонил директору ТОО "Вест -Костанай" Теменову и попросил взятку в размере 1 млн тенге за беспрепятственный проезд десяти грузовых машин по области в течение месяца, - зачитал обвинительное заключение транспортный прокурор. - Теменов сообщил, что деньги будут к концу недели. Через несколько дней, осознав незаконность намерения по передаче взятки, он обратился в антикоррупционную службу.

В целях фиксации незаконных деяний следователи снабдили Теменова записывающими устройствами.

Как пояснил транспортный прокурор, взятку Теменов передал Ергельдинову в автомобиле "Фольксваген-Транспортер". После получения 1 млн тенге Ергельдинов отправился домой к Арапбаеву, где передал ему деньги. Позже они были обнаружены и изъяты следователями антикоррупционной службы у супруги, которая пыталась их уничтожить.

Арапбаев и Ергельдинов полностью признали вину в суде, попросили о заключении процессуального соглашения, в связи с чем дело рассматривалось в согласительном производстве, без изучения материалов дела.

- В связи с признанием вины подсудимых я ходатайствую о назначении для Арапбаева в качестве наказания штрафа в 30-кратном размере от суммы взятки, что составляет 30 млн тенге, - заявил в суде транспортный прокурор. - С лишением права пожизненно занимать должности на госслужбе. Для Ергельдинова я также ходатайствую о назначении штрафа в сумме 30 млн тенге, без конфискации имущества для обоих, так как по материалам дела не доказано, что оно было нажито преступным путем.

Подсудимые заверили, что смогут выплатить штрафы в течение месяца, как положено по закону.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 15 июня.