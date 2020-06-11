Elena93 Re: В даче взятки подозревается руководитель центра... #12





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 09.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:40 А почему мы не задаемся вопросом, а сколько взятка была 😩 . Почему надо сразу обвинять, судить. А тот кто просил и взял эту взятку. Как ей жить с этим? что за времена.... ?! Страшно. Люди хуже зверей, подставляют.