В даче взятки подозревается руководитель центра информатизации и оценки качества образования Костанайской области

Руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области Анатолий ПАВЛИЧЕНКО подозревается в даче взятки чиновнику из отдела образования Костаная. Взятка перечислялась на карту должностному лицу из отдела образования Костаная за то, чтобы тот как можно быстрее отправил поставщику очередной транш по договору госзакупок. Общая сумма договора - 158 млн тенге.

У Павличенко был свой корыстный интерес у фирмы-поставщика, поэтому он торопил отдел образования с перечислением бюджетных средств. Очередной платеж составлял более 9 млн тенге.

В антикоррупционной службе не озвучили имя должностного лица отдела образования, который получил взятку. Не назвали и поставщика, с которым был заключен договор о госзакупе. Кстати, предмет договора и сумма взятки тоже пока остаются неизвестными - антикоррупционщики ссылаются на тайну следствия.

Однако на сайте госзакупок "НГ" нашли договор на сумму 158 457 600 тенге, который отдел образования Костаная заключил с ТОО "Aniretake 2010" на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению. Договор был заключен 21 января 2020 года. Примечательно, что директором ТОО "Aniretake 2010" является ПАВЛИЧЕНКО Анастасия Владимировна. Так что не исключено, что руководитель центра информатизации управления образования Костанайской области действовал в интересах своей супруги.

На данный момент известно, что Анатолий Павличенко свою вину полностью признал и попросил расследовать уголовное дело в упрощенном порядке. В связи с чем он находится под подпиской об обязательной явке в суд.

Об Анатолии Павличенко известно, что он является кандидатом физико-математических наук. В 2015 году занимал должность директора костанайской школы-гимназии №18. В том же году, как успешный руководитель, получил премию «Шабыт» из рук тоже недавно проходившего в качестве обвиняемого по громкому уголовному делу крупного предпринимателя Василия Розинова.

В 2016 году Павличенко руководил отделом образования Костанайского района, в 2018-ом был назначен руководителем Центра информатизации и оценки качества образования управления образования Костанайской области.