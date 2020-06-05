Victor Yang «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12771

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 02:24 Цитата: peshexod:

Строит же пединститут 336 мест за 576 лямов. Почему здесь надо 250 мест за почти 700 лямов?

Проект пединститутовских общаг был сделан ранее, а цены меняются в смете каждый квартал. Это Во-первых. Во-вторых, в пединституте простейшие коробки (там несколько зданий). Тут - 9 этажей и, как минимум, два лифта. На первом этаже объекты обслуживания. Ну и качество пединститутовских общаг ещё себя покажет не в лучшую сторону.

И причём тут уже цена?



Цитата: peshexod:

поэтому жильцы и решили пригласить ветеранов из уважения.

А какая разница кто к кому придёт?