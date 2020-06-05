«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов

4 июня вечером во дворе, где начато строительство общежития Костанайского медколледжа, жильцы Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92 и 96, встретились с юристом Ерланом ОСПАНОВЫМ, который будет представлять их интересы в суде.

Речь на встрече шла о законности точечной застройки в целом и о снятии баннера «Мы против стройки», вывешенного накануне по инициативе жильцов на доме №183 и тут же снятого по требованию сотрудников акимата Костаная.

- Нет нарушения в том, что вы вывесили этот плакат. Вас могут оштрафовать, только если вы агитируете или вызываете социальную напряженность, или на плакате — высказывания, которые противоречат политике государства, - заявил Ерлан Оспанов жильцам. - Вы не испортили и не изменили фасад, не делали в нем отверстий. Вы разместили банер на своём общем имуществе, это ваш общий дом, вы это согласовали. Требование закона об обязательном использовании государственного языка в данном случае тоже не распространяется. Это не объявление, не название учреждения.

По мнению юриста, жильцам дома не выдали уведомление о несоответствии, чем нарушили их права. Однако баннер был снят и конфискован по протоколу изъятия.

Кроме того, юрист считает, что жильцам в любом случае должны были продемонстрировать нормы статей закона, которые они нарушили. А также показать градостроительную документацию, где указано, что на данном месте утвержден ансамбль зданий конкретного типа и вида.

- Сегодня уже начали загонять технику во двор. Заняли детскую площадку. Моим детям играть под КамАЗом? Их же раздавят!- возмущается одна из жителей двора Мадина АБИЛОВА.

Жильцы намерены судиться с акиматом Костаная по факту точечной застройки, которую они считают незаконной, поскольку 9-этажное здание общежития будет находиться от соседних многоэтажек на расстоянии, которое не соответствует нормам (в некоторых случаях менее 10 м).

На собрании озвучили нормы. Если строиться двухэтажное здание, расстояние до соседнего дома должно быть 15 м, четырехэтажное - уже 20 м. В данном случае речь идет о девятиэтажном строении. Уже сейчас непонятно, говорят жильцы, как на этом участке, помимо жильцов домов, будут проводить досуг ещё 250 студентов.

- На первое собрание к нам приходили чиновники и обвиняли нас, что мы против медицины. Мы не против медицины, Наоборот, мы за детишек. Они учатся в три смены, потому что не хватает места им. Почему им просто не постоят отдельный корпус и там рядом общежитие? Детям нужен и спортзал, и столовая, - заявил местный житель Азамат ШАНШАРОВ, - Мы не против общежития в целом, мы против непродуманности и абсурдности решения.

На собрании обсуждались меры борьбы, которые намерены применять жители двора против застройки. Собравшиеся заявили, что намерены отстаивать свой двор всеми доступными способами. В частности — проводить одиночные пикеты.