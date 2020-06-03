Баннером против стройки - В скандале вокруг общежития медколледжа в Костанае в ход пошла наглядная агитация

Жители дома № 183 по ул. Баймагамбетова, рядом с которым началась подготовка к возведению 9-этажного общежития медицинского колледжа, продолжают борьбу с таким соседством.

Баннер на доме № 183 по ул. Баймагамбетова, появился 3 июня, примерно в 16 часов

Сегодня, 3 июня, на фасаде многоэтажки появился баннер с надписью: «Мы против строительства в нашем дворе!»

Корреспонденты "НГ" присутствовали при монтаже наглядной агитации.

- 1 июня мы подали в суд на акимат Костаная, управление строительства области, госэкспертизу, проектировщиков и ряд других организаций, чтобы выяснить, имеем ли мы право на свой двор или должны теперь в окна общежития заглядывать, - сообщил житель дома Валерий РАЙХЕРТ. - Чтобы привлечь внимание к нашей проблеме, решили повесить баннер. Все жители дома согласились, сбросились на баннер и на услуги рекламного агентства, которое его вывесило. Обошлось в сумму около 50 000 тенге. Наш юрист поддержал. Сказал, что ничего противоправного в размещении баннера нет.

Примерно через полчаса после того, как монтажники рекламного агентства начали вывешивать баннер, подъехали два полицейских патруля. Сотрудник полиции сообщил: им «поступил сигнал, что жители перегородили пешеходный переход».

- Если кто-то из жильцов будет против того, что вы развешиваете баннер, это можно расценить как нарушение правил благоустройства, - отметил начальник участковых инспекторов ДП Костанайской области Талгат БИРИМЖАНОВ. - Наш участковый сейчас запишет фамилии всех жителей дома. Я понимаю, что вы судитесь, но этот баннер чем поможет?

Жители отвечали, что мирно выражают свой протест. Они также подали заявление в городской акимат об организации одиночного пикета рядом с домом. С плакатом собирается выйти старшая по дому.

Подробно о конфликтной ситуации «НГ» писала 20 мая. Тогда жители заявили, что из-за тени от 9-этажного общежития снизится освещённость квартир солнечным светом. Во дворе увеличится количество мусора, потому что контейнеры, предназначенные для четырех домов, будут обслуживать 5 многоэтажек. Инженерные сети в доме № 183 не ремонтировали 40 лет, поэтому трубы могут не выдержать повышенного давления из-за подключения нового общежития. Представители акимата парировали тем, что у жильцов не оформлен кондоминиум и они не могут остановить стройку.

Примерно через час после того, как уехали корреспонденты «НГ», Валерий Райхерт сообщил, что на место прибыл заместитель акима Костаная Андрей Финк. Под его руководством к дому пригнали вышку, сейчас монтажники акимата пытаются снять баннер.

- Одну машину оштрафовали за то. что заехала на тротуар, другую - которая снимает баннер - не штрафуют, - отмечает Райхерт.

Фото Ксении РЕБИК