«Стройте в другом месте!» - против общежития для студентов-медиков в центре Костаная выступили жители ближних домов

Девятиэтажное общежитие за зданием Костанайского высшего медицинского колледжа планируют построить в 2020 году. Уже установили вагончики, подогнали спецтехнику, расчистили площадку.

Жители домов № 183 по ул. Баймагамбетова и № 96 по ул. Гоголя вечером 19 мая собрались на стройплощадке, пригласив на встречу представителей акимата Костаная, управления здравоохранения и журналистов.

Обошлись без полиции - стражей порядка не было совсем. Требования у жильцов двух домов разные. Из дома № 96 в акимат пишут жалобы о том, что строители влезли на территорию местного кондоминиума, а башенный кран и вовсе будет стоять на территории детской площадки.

- Мы понимаем, что стройку не остановить, но нужно иметь совесть и не лезть на частную территорию! - пояснил «НГ» пенсионер Валерий КОЖЕВНИКОВ. - Мы хотим иметь гарантийное письмо, что они после строительства восстановят детскую площадку и посадки, мусор уберут. Мы ещё в прошлом году боролись против этой стройки, но ничего не получилось.

Более жёсткую позицию заняли жильцы дома № 183. Они требуют запретить строительство или перенести его в другое место. В основном их не радует соседство со студентами.

- Студенты медицинского колледжа ставят свои машины во дворе, перекрывают проход к мусорным бакам, также они сорят, шумят и слушают громкую музыку! - возмущается Жанна ШАЛАБАЕВА. - Студенты курят, матерятся, несмотря на то, что рядом есть женщины, пенсионеры и дети. Руководство медколледжа никак на это не реагирует. Теперь они будут здесь не только днём, но и ночью. Все помнят убийство студентки медколледжа её же сокурсниками! Наш дом уже лишили зелёных насаждений со стороны ул. Баймагамбетова, кронировав деревья и закатав газоны под асфальт. Теперь и с другой стороны дома уничтожают среду.

Шалабаева отметила, что из-за тени от 9-этажки снизится освещённость квартир солнечным светом. Кроме того, увеличится количество мусора, если раньше контейнеры обслуживали четыре дома, то теперь их будет пять. Также жильцы опасаются, что инженерные сети в их доме, которые не ремонтировали в течение 40 лет могут не выдержать повышенного давления из-за подключения нового общежития. Как результат - упадёт стоимость квартир.

- Этот земельный участок с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу, - ответил жильцам заместитель акима Костаная Андрей ФИНК. - Они на своём участке производят строительство. Документы оформлены, экспертизу проект прошёл. Когда проект согласовывали, проводили расчёт инсоляции. Все нормы соблюдены.

- И что? - отреагировали жильцы.

- Я думаю, вы бы здесь не стали жить, когда здесь построят общежитие. Есть ещё человеческие понятия! Потому что здесь есть интересы государства, но мнения жильцов никто не спросил, - сказал житель дома № 183 Александр СОКОЛОВ.

В переговоры вступил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. Он отметил, что новое общежитие должно помочь в решении прблемы нехватки медицинских сестёр.

- Мы не можем привезти медсестру из Караганды или Нур-Султана, как мы это делаем с врачами, - объяснил Дудник. - В области 2 медколледжа: в Аркалыке и Костанае. Мощностей не хватает, поэтому в прошлом году выделили деньги. Нужно, чтобы сестра из района приехала, отучилась здесь и вернулась в район. Она же должна где-то жить? Им, в большинстве случаев, нет 18 лет. Оптимально - чтобы они жили рядом с местом учёбы.

Жильцы говорили, что согласны с необходимостью строительства общежития, но вопрос в том - где именно его строить. «Перестаньте лить воду!» - выкрикнул кто-то из толпы, перебивая разъяснения Дудника.

Жильцы ещё долго общались с администрацией города и управления здравоохранения.

Журналисты обратились за комментарием к заместителю руководителя управления строительства Костанайской области Руслану КАТПАЕВУ. Его спросили - можно ли на данном этапе что-то изменить?

- Конкурсная процедура прошла, генеральный подрядчик в лице АО «Рудныйсоколовстрой» определён, - ответил Катпаев. - Объект строится в рамках Дорожной карты занятости. Строительство обойдётся в 656 млн тенге. Средства выделил областной бюджет, это заемные деньги. Тут была спортивная площадка, теперь будет общежитие.

Директор медицинского колледжа Айгерим ОСПАНОВА заявила, что переносить строительство не планирует. Новое общежитие покроет 80% потребности студентов колледжа в жилье. Сейчас здесь учатся 850 студентов.

- Мы с 2002 года ежегодно просили финансирование, специально для этого выкупили землю, это очень давние планы, - отметила Оспанова. - Мы закладываем оплату для работников общежития, положенным по штату. Там будет комендант и сторож, будут дежурить преподаватели. Студенты имеют право на социальную защиту! Они сейчас арендуют квартиры, проезд на общественном транспорте - это всё стоит денег. Кроме того, они постоянно ездят на практику в местные клиники.

Построить общежитие, рассчитанное на 250 койко-мест, должны за 9 месяцев.

Жильцы по итогам переговоров заявили, что продолжат добиваться отмены строительства и будут препятствовать ему.

Фото Георгия ГОВОРОВА