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≡ Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина представляется как Хасенов Арман Кайратулы и критикует власть за ситуацию в стране, используя ненормативную лексику и переходя на прямые оскорбления в адрес первого президента.
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§ Гога
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
даже все по русски разговаривают.

----Не говори гоп , пока не перепрыгнешь :lol: ;-)
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§ Гога
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
короче наказан правильно.

-----Но мало !!
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§ Гога
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Ну ты и натрудил сегодня с утра комментов - вечером можешь отдыхать ! А что это было ? Вдохновение или боязнь получить третью красную?? :-x
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§ Артем Марусич
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 06.06.20 - 04:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*тут должен был быть комментарий, но мне не хочется извиняться*
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