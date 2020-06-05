Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы

Оскорбивший первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева карагандинец Арман Хасенов извинился и приговорен к ограничению свободы, передает КазТАГ.

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«Извините, я больше так не буду... Прошу прощения у Елбасы Нурсултана Назарбаева. Обещаю трудоустроиться и быть полезным обществу», - сказал Хасенов.

Дело рассматривалось по части 2 статьи 373 (публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого президента) УК РК рассматривалось в Казыбекбийском районном суде Караганды.

«Принимая во внимание, что Хасенов искренне раскаивается в содеянном, признал свою вину в полном объеме, суд считает, что исправление и перевоспитание его возможно без изоляции от общества. Суд приговорил Хасенова Армана Қайратұлы признать виновным по части 2 статьи 373 УК РК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком три года с установлением пробационного контроля сроком три года», - огласила приговор судья Манат Жумакаева.

Напомним, 13 июня в комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о задержании жителя Караганды после размещения в интернете ролика «тенденциозного содержания».

Незадолго до сообщения КНБ в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина представляется как Хасенов Арман Кайратулы и критикует власть за ситуацию в стране, периодически используя ненормативную лексику и переходя на прямые оскорбления в адрес первого президента. В числе прочего, он задается вопросом о происхождении доходов родственников и окружения Назарбаева. Автор видео признается, что снял ролик, потому что «просто накипело» и «реально наболело».