stratosfera_Z Re: Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае #6





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 13.02.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:51 Да, возле махито произошло. Спуск там для опытных велосипедистов и то опасно! Внизу песочек на асфальте (песок с карьера возят, да и стройка лыжной базы). Тормозить там внизу бесполезно!!! А ещё вечером машин после поворота полно, даже если вырулишь, в машину можно въехать. Дети там постоянно падают. Женщина скорее всего растерялась и полетела прямо в базу, с обрыва. Жалко женщину, вина проэктировщиков! Никакой базы там быть не должно