Руководитель управления образования Василий Цымбалюк на брифинге 28 мая напомнил, что запрещены любые денежные сборы на выпускные вечера, особенно на подарки учителям, в том числе на букеты. Считаете ли вы правильным такой запрет? Да. У людей и так денег нет, так что можно обойтись без лишних трат.

Да. Учителя можно поблагодарить не только подарками, но и словами.

Нет. Если сбор денег на подарки проводится добровольно, пусть собирают.

Нет. Цветы учителю на выпускной - это и традиция, и выражение уважения.

