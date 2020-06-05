Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае

5 июня 2020, 13:36 |  Происшествия

Несчастный случай произошел 2 июня около 14.30 в районе набережной на ул. Гашека. По словам очевидцев, 45-летняя женщина съезжала по крутому спуску в сторону базы отдыха, не справилась с управлением и вылетела из седла.

Иллюстративное фото persgroep.net

Смерть наступила до прибытия скорой помощи.

- У женщины случился перелом основания черепа и перелом шейного отдела позвоночника, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.