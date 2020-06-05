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Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае
5 июня 2020, 13:36 | Происшествия
Несчастный случай произошел 2 июня около 14.30 в районе набережной на ул. Гашека. По словам очевидцев, 45-летняя женщина съезжала по крутому спуску в сторону базы отдыха, не справилась с управлением и вылетела из седла.
Иллюстративное фото persgroep.net
Смерть наступила до прибытия скорой помощи.
- У женщины случился перелом основания черепа и перелом шейного отдела позвоночника, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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